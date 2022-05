Chci vidět Putina viset, říká bývalý viceprezident Gazprombanky

„Putin musí být postaven před soud a oběšen. Ale pouze v souladu se zákonem,“ řekl Volobujev deníku The Telegraph.

„Je to tak mizerný pocit, když vám lidé volají a říkají: Rusové nás zabíjejí. Pracuješ v Gazprombance. Jsi důležitý člověk. Můžeš něco udělat, abys to zastavil?“

Osm let pracoval Volobujev pro Gazprom, tedy nejenom pro ruskou firmu, ale fakticky pro ruský stát. Dlouho zvažoval, že by se na Ukrajinu vrátil, ale rodinné povinnosti mu to neumožnily.