Chci si splnit dětský sen a navštívit Londýn, píše Kadyrov Johnsonovi

Na sociální síti Telegram Kadyrov napsal, že by si rád splnil sen z dětství a jako turista navštívil v Londýně známá místa jako Trafalgarské náměstí nebo Národní portrétní galerii. To ale nyní kvůli protiruským restrikcím nemůže.

Kadyrov do příspěvku připojil výhrůžku, co by dělal, kdyby Johnson jeho přání nevyhověl. „Tlačíš mě do kouta, a to bys neměl dělat. Můj hněv je hrozný a moje pomsta nezvladatelná,“ varoval Kadyrov britského premiéra.