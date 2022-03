Česká centra pro uprchlíky jsou pod náporem, dochází i ubytovací kapacity

Z Ukrajiny do Česka zatím přišlo více než 100 tisíc lidí prchajících před válkou. V Česku přitom mají jen tři dny na to zaregistrovat se u cizinecké policie, rychle se tak plní kapacity Krajských asistenčních center pro uprchlíky. V Praze a Středočeském kraji dochází i místa v ubytovacích zařízeních. Nově příchozí bez střechy nad hlavou tak musí převážet autobusy do dalších krajů.