Čas hraje proti Rusku, upozorňuje analytik v podcastu Zbytečná válka

Podle něj tomu nasvědčuje i skutečnost, že ukrajinský prezident začal mluvit o výši ztrát. „On donedávna odmítal o těchto věcech mluvit a čísla, která začal v poslední době zmiňovat, jsou pro řadu Ukrajinců nepříjemná, možná až šokující. Mám za to, že je to příprava veřejného mínění, aby akceptovalo nějaké dočasné příměří,“ uvedl.

„Po řadě zpráv o úspěších nejen u Kyjeva, ale taky Charkova a Chersonu je to takový lehký úder a procitnutí do jiné reality,“ komentoval vývoj situace na frontě.

Kompromisem by mohlo být obsazení Donbasu, i když ani na to nemusí mít okupanti potenciál. Ukrajincům naopak hraje do karet, že se jim podařilo vzdorovat a rychle nepodlehli. Stulík nečeká, že by na ukrajinské straně došlo ke zlomu v morálce, což ale u jejich protivníků vyloučit nelze.

Pomoc zemí Evropské unie Ukrajině stojí hodně peněz a může u některých vyvolat nechuť napadené zemi přispívat. „Musíme se dívat na tu alternativu, že v případě, že by se Ukrajina nebránila a my bychom jako Západ neposkytovali pomoc, za nějakou dobu bychom možná měli podobné problémy,“ varoval Stulík.

Podle něj je nutné vysvětlovat lidem, že finanční pomoc Ukrajině zároveň nejlépe pomáhá i nám, náklady při destabilizaci evropského prostoru Ruskem by byly mnohem větší. Těžko se to ale vysvětluje nám, natož zemím dále na západě, právě tam by proto vlády měly občanům zdůrazňovat rizika ruské agrese. „Poukazovat na to, že inflace je způsobená ne konfliktem na Ukrajině, ale právě tou ruskou agresí, že to je součást ruské strategie destabilizovat i Evropskou unii,“ říká.