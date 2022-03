Biden chtěl s Araby jednat o náhradě za ruskou ropu. Odmítli ho

„Byla tu nějaká očekávání ohledně telefonátu, ale neuskutečnil se,“ uvedl americký představitel k plánu Bidenova hovoru s princem Muhammadem bin Salmánem. „Měla to být součást otevření kohoutku (pro tok saúdské ropy),“ dodal k tématu hovoru.

Biden zakázal dovoz ruské ropy do USA

Začátkem tohoto týdne mluvčí Bílého domu Jen Psakiová sdělila, že nejsou žádné plány na brzké Bidenovo jednání s princem. Biden podle listu The Wall Street Journal 9. února mluvil s princovým otcem, králem Salmánem, kdy si potvrdili strategické partnerství.

Americká administrativa se snaží dosáhnout zvýšení dodávek ropy na světové trhy z jiných zdrojů poté, co USA zakázaly dovoz ropy z Ruska v reakci na ruskou agresi na Ukrajině.

To vedlo k dalšímu růstu ceny ropy na 130 dolarů za barel, což je nejvíce za čtrnáct let, uvedl list The Guardian.