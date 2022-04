Azov proti Spartě. Zločiny radikálů na Donbase

To k praporu Sparta proruských separatistů, kteří pro změnu vsadili na obdobu konfederační vlajky, jsou ruská média naopak vstřícná, a to i přes jeho válečné zločiny.

Podle ruských médií to vypadá, že jednotka působí takřka na všech bojištích. Opakovaně se v nich třeba objevovalo, že příslušníci pluku Azov bránili po začátku invaze v odjezdu obyvatelům Mariupolu a odjíždějící odstřelovali. Právě jejich kulky měly podle Rusů zabít velitele praporu doněckých separatistů Sparta Vladimira Žogu, který měl evakuované z nedaleké Volnovachy chránit.

Kyjev naopak obvinil z ostřelování Moskvu a opakovaně si stěžoval, že umožňuje obyvatelům odchod jen do Ruska, a ne na Ukrajinu.

Server Polygraph.info, který ověřuje pravdivost sdělení, nebyl schopen určit ani totožnost ženy, ani to, kde bylo video natočeno.

Zároveň ale ruská média obhajovala útok na divadlo s tím, že tam bylo velitelství Azovu. To Rusko tvrdilo už dříve i o mariupolské porodnici, která byla rozbombardována.

Dokládat to mělo video, které pluk sám zveřejnil. Na záběrech se prochází po divadle ozbrojený příslušník pluku a dobrovolník, který jde s ním. Přitom jen vysvětluje, kolik je v divadle lidí, o koho jde, a hlavně co potřebují. Na videu není nikde vidět, že by bylo v divadle velitelství. Naopak se tam volně pohybovali Ukrajinci.