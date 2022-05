Angelina Jolie musela na Ukrajině prchnout do krytu

Americká herečka Angelina Jolie, která překvapivě dorazila do západoukrajinského Lvova, musela kvůli hrozbě bombardování prchnout do krytu. Na záběrech, která přinesla ukrajinská média, je zachycena, jak tam míří společně se svým doprovodem za zvuků sirén. Ve Lvově se herečka v sobotu setkala také s uprchlíky, kteří do města dorazili z Doněcké oblasti.