Účetní obrala brněnskou městskou část o osm milionů. Byla to hloupost, řekla soudu

Dojnou krávu si udělala z účtu radnice městské části Brno-Jundrov tamní bývalá účetní Hana Řídká. Aniž by si toho někdo všiml, za necelých pět let si postupně poslala na svůj účet přes osm milionů korun. Brněnský krajský soud ženu ve čtvrtek nepravomocně poslal za podvod na 20 měsíců do vězení. K tomu nesmí pět let pracovat jako účetní a musí zaplatit škodu.