Škody kvůli válce pojišťovny nevyplatí

Válka je jednou z výluk z pojištění. Když v krajním případě bomba zničí dům, tak to pojišťovna nekryje. To je poměrně známá věc. Snadné by to však neměly ani firmy při snaze získat plnění z titulu nepřímých válečných škod, a ani z pojistek, které mají výslovně krýt geopolitická rizika.