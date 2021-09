Jak se proplácí nepoužitý voucher u cestovních kanceláří

Poukazy ze zákona lex voucher poznáte nejsnáze podle platnosti do 31. srpna 2021

U vlastních typů voucherů je často jejich uvedená platnost delší, mívají specifická jména (např. Travel Safe) a cena náhradního zájezdu bývá někdy navýšená o určité procento navíc proti zaplacené sumě. Tak se CK právě snažily klienty motivovat, aby přijímali jejich poukazy. Většina klientů na to slyšela, poukazů podle lex voucher je ze všech vydaných jen zhruba třetina.

„Peníze jsme už poslali všem klientům, kteří si přáli voucher proplatit a potvrdili nám své číslo účtu. Jednotky procent, které zbývají, jsou klienti, od kterých nemáme zpětnou vazbu. I jim jsme ale připraveni peníze neprodleně vyplatit,“ popsal mluvčí Fischer Group Jan Bezděk. Podle pravidel stanovených ministerstvem pro místní rozvoj by lidé měli mít peníze zpátky na svých účtech do 15. září.

Mohu si ještě nyní objednat náhradní zájezd? U těch podle lex voucher již nikoli, u těch dalších ale většinou ano, podle podmínek konkrétní cestovky. Například u Blue Style je to do konce října.

V případě bankrotu a vyhlášené insolvence poukazy proplatí pojišťovna, pokud by výše pojistného krytí nestačila pokrýt sto procent nároků klientů, je v záloze ještě Garanční fond CK, v něm je z jejich příspěvků shromážděno 60 milionů korun. Pokud by ovšem CK neskončila v insolvenci, nezbývalo by v případě neuspokojených nároků klientům nic jiného, než se je snažit uplatnit soudně.