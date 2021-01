Vegetariánský řezník má na zástěře místo krve mrkvový džus

„Byl to moment zlomu, měl jsem dost systému, který využívá zvířata na maso,” uvádí Korteweg a připouští, že to nebylo snadné.

Za pomoci šéfkuchařů vyrobil Korteweg vegetariánské náhražky, které mají vzhled a chuť masa a uzenin. „Mým cílem bylo stát se co možná nejdříve největším řezníkem na světě. Lidé to tehdy nebrali vážně,” vzpomíná. „Já jsem to ale vážně bral, protože jsem chtěl vytvořit alternativu průmyslově vyráběnému masu,” konstatuje.