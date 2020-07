Nejlepší vinice světa: Jedna z nich číhá přímo za humny

Každoroční vyhlášení nejlepších vinic světa proběhlo letos kvůli koronavirové pandemii online. Přesto ukazuje žebříček toho nejlepšího, co světové vinice nabízejí. Loňské vítězství obhájila argentinská vinice Zuccardi Valle de Uco. Na třetím místě se umístila rakouská vinice, kam to Češi mají, co by kamenem dohodil.