Michelinský šéfkuchař překvapuje pražské hosty nejen chlorofylem

„Vyrostl jsem v rodině řezníků, kde bylo jídlo a vaření na prvním místě. Už jako dítě jsem pomáhal v kuchyni, tam jsem se toho naučil nejvíc,“ říká šéfkuchař, který si zakládá na čerstvosti použitých surovin. Jérôme to má v tomto směru na první pohled jednoduché, stačí, aby zašel na vlastní pozemek a vybral zeleninu, ovoce či byliny, které jsou právě zralé nebo v plném květu.

Maso dodávají do michelinské restaurace místní farmáři.

Otevřeno je pouze od středy do neděle a tři nabízená menu mají jen základní názvy. Co se bude servírovat, zjistí hosté, až když přijdou. Přesto toto dobrodružství rádi podstoupí. „Nikdy nevím, čím mě příroda překvapí. Proto jsou i naše menu překvapením,“ směje se Jérôme, jehož jídelní lístek je sice založen hlavně na „zelené“ složce, neznamená to však, že v něm chybí maso nebo uzeniny. Ty bere od místních farmářů.