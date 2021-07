Kurz přežití: Při nocování v přírodě budete muset improvizovat

Při výletu do přírody je někdy nutné řešit i přenocování. Ne vždy je ale poblíž nějaké ubytování či vhodný přístřešek. Na kurzu přežití Outdoor survival se tohle účastníci pod vedením Amara Ibrahima učí.

„Samozřejmě ti účastníci kurzu spí na zemi, někteří se diví, že je divný, že nespí v nějakých srubech, na nějaké ubytovně. Prostě spí na zemi, nad sebou si napnou celty a spí na místech, které my určíme kvůli bezpečnosti. První noc spí bez ohně, druhou noc mají přístřešky, můžou si je postavit, a vedle toho mají i oheň,“ mluví o očekávání účastníků vedoucí kurzu Amar Ibrahim.

Při hledání správného místa je nutné pořádně zkontrolovat okolí. „Napřed by si měl člověk vybrat správné místo, aby tam nebyly vyplaveniny. Musí si být jisti, že tam už netekla předtím voda. Podívat se nad sebe, jestli tam není suchá větev, být v závětří. Když je parné léto, je to lepší u vody, protože voda trochu ochlazuje. Když je zima, postavit si to trochu od vody,“ popisuje Ibrahim.