Kurz přežití: Postarat se o zraněného ve skupině je pořádná fuška

Na kurzu jsou samozřejmě na vše připraveni. „Všichni instruktoři máme nějaké školení, ve skupině se nese jedna lékárna, kde je absolutně všechno. Buď se to ošetří na místě, když je to něco vážnějšího, volá se vysílačkou, kterou všichni instruktoři máme, terénní automobil, který zraněného odváží z kurzu a poskytuje se mu další pomoc, buď na naší základně, nebo se transportuje do nemocnice. To se nám ale ještě nestalo,“ zmiňuje vedoucí kurzu Amar Ibrahim.