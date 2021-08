Výkonný ředitel MFF KV Kryštof Mucha: Budou fantastičtí hosté i nádherné filmy

Výkonný ředitel karlovarského festivalu Kryštof Mucha řekl Právu, které je hlavním mediálním partnerem akce, že jeho příprava byla v nejisté době složitá. I proto má radost, že se vše podařilo dotáhnout do zdárného konce.

Čím bude pětapadesátý ročník výjimečný?

Výjimečný bude už tím, že bude. A myslím, že aniž bychom to plánovali, oslavíme půlkulaté výročí festivalu tím, že na něm budou lidé a že si ho užijí. Čekají nás sice nějaká omezení, ale ze zkušenosti z jiných akcí víme, že je lidé respektují. Je důležité si uvědomit, že nic není samozřejmé. Mám z toho radost.

Jak složité bylo připravit letošní ročník?

Bylo to složité, protože jsme nevěděli, s čím vlastně pracujeme. Nevěděli jsme, jestli festival vůbec bude. Nejdřív jsme řešili, jestli zůstaneme v původních datech, nebo ho posuneme. Začali jsme to konzultovat s odborníky.

Například s Petrem Smejkalem, hlavním epidemiologem v IKEM, který festival zná. Ptali jsme se ho, jestli si myslí, že má smysl festival posunout. Souhlasili, a tak jsme se velice brzy rozhodli, že ho posuneme na konec srpna. Věděli jsme, že chceme zůstat v prázdninovém termínu.

To jste řešili před rokem?

Chystali jsme 54. a půltý festival na listopad, ale ten nebyl. Už jsme však věřili, že v létě se padesátý pátý ročník konat bude. Bylo jasné, že očkování se po novém roce rozběhne, a pro nás bylo klíčové dostat co nejvíc lidí do kina. Ukázalo se, že naše rozhodnutí bylo správné.

Kdyby se totiž festival konal na začátku července, mohli bychom kina obsadit jen z padesáti procent. To se změnilo a na konci srpna už můžeme sály obsadit stoprocentně. To je zcela zásadní, protože pro nás je klíčové naše publikum.

Jak jste u tak velké akce zvládli protiepidemická opatření?

Covidová agenda je strašně složitá, řešíme ji vlastně stále. A věříme, že jsme našli správné řešení. Nejvíce se tomu věnovali šéf festivalové produkce Petr Lintimer, koordinátor stavebních prací Michal Starý a správce informačního systému Vladimír Vizina. Vymysleli systém, který se jmenuje Do kina jen s páskou aneb Buďte rychle IN.

Každý návštěvník dostane covid-safe pásku, bez které se do kina nedostane. Takže bude mít jistotu, že v sále bude sedět vedle člověka, který se prokázal očkováním nebo platným testem. Jsem přesvědčený, že to je funkční a bezpečné.

Zároveň to bylo náročné v tom, že se pravidla pořád mění. Nejprve byly PCR testy zpoplatněny, a tak jsme hledali partnera, protože jsme si říkali, že nemůžeme chtít po návštěvnících, aby si platili osmnáct set korun za test. Když jsme to dořešili a partnera našli, rozhodlo se, že lidé budou mít dva PCR testy zdarma.

To je ale realita, se kterou je třeba se vypořádat. Věřím, že to zvládáme dobře. Hodně nám pomohlo uskutečnění festivalu ve francouzském Cannes, kde jsme byli s programovým ředitelem Karlem Ochem a Petrem Lintimerem. Viděli jsme, že to jde, kina jsou plná, kontroly fungují, lidé opatření respektují. To nás velmi povzbudilo.

Budou na festivalu dobří hosté a dobré filmy v soutěži i mimo ni?

Myslím, že budou fantastické filmy a fantastičtí hosté. Ale také to nebylo jednoduché. Chyběl nám rok a půl cestování, kdy bychom byli s lidmi z branže v kontaktu. Naštěstí se ukázalo, že naše vazby a přátelství jsou natolik silné, že festival ani přes covid neztratil nic ze své reputace.

A i když někteří měli například strach z cestování, postupně se atmosféra měnila. Museli jsme ale vyřešit problém s karanténou. Lidé, kteří jsou ochotni přijet podpořit film nebo dostat cenu, by museli kvůli dvěma dnům na festivalu na pět dní do karantény po příletu k nám i při návratu domů.

Musím říct, že Karlovarský kraj si prošel těžkým obdobím, ale hejtmana Petra Kulhánka a lidi z krajské hygienické stanice to hodně zocelilo. Teď s nimi jednáme o výjimkách pro naočkované hosty při dodržení všech bezpečnostních opatření.

Takže myslíte, že diváci a návštěvníci festivalu od něj dostanou to, co čekají?

Máme nádherné filmy, nádherné dokumenty, myslím, že to může být krásné. Nevíme, kolik lidí přijede. Vidíme například, že hotely jsou plné, ale několik jich covid nepřežilo. Bude to pro všechny z nás překvapení a doufám, že milé.

Všem říkáme, přijeďte, ideálně oočkovaní, a když ne, tak přijeďte s PCR testem, který vám pokryje tu dobu, kterou chcete být ve Varech. Když vám to nebude stačit, nabízíme vám zázemí, kde se otestujete, ale i naočkujete. Na festivalu bude totiž i očkovací centrum zřízené ve spolupráci s městem.

Festival bude zahájen českým filmem Zátopek. Ten na svou premiéru čekal více než rok.

Člověk si uvědomí, že se věci dějí tak, jak se dít mají. Loni už jsme ho na Vary měli nachystaný, ale nebyl by zahajovacím filmem. Karlovarský festival je pro něj jako stvořený, protože je to český film, o velké figuře našich dějin spojené se sportem. Karel Och ho sledoval od scénáře a já jsem cítil, že se mu líbí. V určité fázi si začal pohrávat s myšlenkou, že by to mohl být start festivalu.

Pak jsme ho promítli prezidentovi festivalu Jiřímu Bartoškovi a jemu se strašně líbil. Říkal: „To by byl otvírák, snad mi do toho Och nehodí vidle.“

Věděl jsem tedy, že to chtějí oba, takže se nám to krásně sešlo. Myslím, že není lepší film pro start letošních Varů, a stejně tak není lepší festival pro Zátopka.

Vy jste ředitelem festivalu i producentem filmu Zátopek.

Kdyby byl film v soutěži, mohl by mít někdo pocit, že budu porotu ovlivňovat. Ale v tomhle případě vůbec. I kdybych nebyl producentem, myslím, že by byla škoda, aby na karlovarském festivalu nový film Davida Ondříčka jako nejlepšího českého režiséra nebyl. Ten film je krásný.

Doprovodné festivalové akce budou také?

Například festivalový klub Kaiser, který má vždy číslo ročníku, takže letos Kaiser 55, musel zvažovat opatření ohledně omezení tance. I když se pak opatření změnila, zůstane jako open air akce. Měly by být nádherné koncerty v Poštovním dvoře.

Bude to trošku jiné, ale jak říká pan Bartoška, je to věc, se kterou se musíme naučit žít, a nemůžeme to odkládat.