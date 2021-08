KVIFF: Doprovodné akce alias pojďte do divadla, na koncert či na výstavu

„Na podobu doprovodného programu se odkládala, protože nebylo jasné, co bude a nebude možné,“ uvedl výkonný ředitel karlovarského festivalu Kryštof Mucha.

Nakonec se ale pořadatelé rozhodli přesunout akce klubu pod širé nebe do Poštovního dvora, který stojí pod karlovarským letním kinem. „Rozhodovali jsme o tom ještě v době, kdy se nesmělo tančit. Pak se to naštěstí změnilo. Letos to tak bude trochu jiná forma, ale možná i zajímavá cesta,“ komentoval výkonný ředitel.