Vychází nový Salon: Rozhovor o názorové polarizaci a sociálních sítích a návrat k roku 1968

● Rozhovor s Lenkou Vochocovou , spoluautorkou knihy o „digitálních médiích a debatě o migraci v Česku“; co všechno můžeme svádět na algoritmy sociálních sítí, média a dezinformace a kde začíná naše vlastní zodpovědnost?

● Recenzi Jan Géryka na česko-francouzskou publikaci Revolutions for the Future o událostech roku 1968; v čem spolu nesouzní francouzský výklad května 1968 a český výklad pražského jara a které zapomenuté projekty tehdejší doby by stály za dnešní aktualizaci?