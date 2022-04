Vychází nový Salon: Biler, Tučková a umění pražského metra

● Esej sochaře Pavla Karouse o výtvarném umění v pražském metru: jakými významnými artefakty osadili umělci pražské metro v době jeho vzniku, co se s těmito díly stalo po roce 1989 a proč dává současná politika Dopravního podniku naději, že by se věci mohly do budoucna zlepšit?