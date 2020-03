Sloupek Štefana Švece: Jak přežít v karanténě

1. Předejděte existenciální krizi. Mnozí z nás, důležitých kancelářských lidí, překvapeně zjistí, že naše práce nikomu nechybí. Pokud nejsme doktoři, instalatérky, uklízeči, topičky v krematoriu nebo něco podobně užitečného, dost možná si poprvé v životě uvědomíme, že nás ve skutečnosti nikdo nepotřebuje. Že naše zaměstnání existuje jen proto, abychom se měli čím zabavit a nedělali vylomeniny. Zoufalství, pramenící z tohoto poznání, neutápějte v drogách. Nepokoušejte se měnit svůj životní program a vrhat se do zachraňování diskriminovaných tuleňátek v Grónsku. Smiřte se se svou zbytečností a užijte si, že na vás nic důležitého nezávisí. You are free!

2. Jakmile přijmete svou bezvýznamnost, přečtěte si Hledání ztraceného času. Nikdy jindy už to neuděláte, na další epidemii můžeme čekat i desetiletí. Těch sedm obsáhlých dílů vás spoustakrát odradilo, ale teď je čas vstoupit do moře a nechat se pohltit. Proust je od první do poslední stránky báječný a jeho četba vám dá něco, co žádná na světě. Znovu prožijete věci, na které jste dávno zapomněli.

Naučíte se luštit nezřetelné záchvěvy smyslových vzpomínek a dostanete zpátky několik odložených životů. (Pozor, nenechte se svést a neotvírejte Joyceova Odyssea! To je opravdová nuda.)