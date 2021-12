Krásný nový obrácený rok. Sloupek Štefana Švece

Dejme tomu hodinky. Když jsem byl malý, lidé si hodinky řídili. Dneska si hodinky řídí lidi. Sedíte s někým na pracovní schůzce, najednou mu zavrčí hodinky a on vstane. Musí udělat pět dřepů, než si zase sedne. Nebo někoho doprovázíte domů a těšíte se, že vás pozve na čaj. Hodinky mu to ale nedovolí. Musí ještě třikrát obejít blok, aby měl dost pohybu a mohl dovnitř. Hodinky tak lidi nejen řídí, také je venčí. A nechat se venčit cizími hodinkami kvůli čaji, to je vážně nezvyklé.