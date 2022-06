Karlovarský festival ocení Benicia del Tora a Geoffreyho Rushe

Oscar za nejlepší mužský herecký výkon a tři další oscarové nominace, dva Zlaté glóby a čtyři další nominace na tuto cenu, cena Emmy, divadelní cena Tony – to je jen krátký výčet z desítek ocenění, které v průběhu kariéry získal filmový a divadelní herec Geoffrey Rush.

Po dvou letech se jeho jméno objevuje znovu mezi oscarovými nominanty, a to za roli v historické romanci Zamilovaný Shakespeare (1998, Shakespeare in Love). Za ni získal rovněž nominaci na Zlatý glóbus a vyhrál britskou cenu BAFTA.

Rok 1998 je v jeho filmografii shodou okolností ve znamení dobových snímků, ať to byla Královna Alžběta (Elizabeth) nebo Bídníci (Les Misérables), které pod režií Billeho Augusta natáčel i v Praze a na dalších českých lokacích.

Rok 2003 pak odstartoval jeho účinkování v blockbusterové hollywoodské sérii Piráti z Karibiku (Pirates of the Carribean), kde se jako kapitán Barbossa objevil v pěti dílech od Prokletí Černé perly (2008) až po Salazarovu pomstu (2017).

V roce 2004 dostal příležitost hrát legendárního komika Petera Sellerse v produkci HBO Život a smrt Petera Sellerse (The Life and Death of Peter Sellers) a titulní role v minisérii byla vyznamenána cenou Emmy a Zlatým Globem.