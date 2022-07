Komedie Střídavka chce obsáhnout všechny emoce

„Střídavka by měla být zábavná, břitká, chytrá v dialozích, občas dojemná. Na lehkých nohách. Vůbec by pak neměla být blbá,“ věří Martin Hofmann.

Do kin film vstoupí 4. srpna.

„Střídavka je komedie, ale chtěli bychom ve filmu obsáhnout různé emoce, neměla by to být jen legrace za každou cenu. Ve své náladě by se film měl podobat třeba Báječným létům pod psa,“ uvedl režisér Petr Nikolaev v narážce na svůj úspěšný film z minulosti.