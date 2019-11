10 tipů na filmy od Tima Burtona, mistra fantazie

Michael Keaton jako Batman, Danny DeVito jako tučňáčí muž, Michelle Pfeifferová jako Kočičí žena a Christopher Walken jako nenasytný podnikatel Max Shreck. A to vše režírované Timem Burtonem. Batman se vrací, který vzniknul roku 1992, bude bavit i ty, kteří neholdují moderním komiksovým filmům.

Manželé Barbara a Adam (Geena Davisová a Alec Baldwin) zemřou a do jejich domu, kde jako duchové stále žijí, se nastěhuje nová rodina. Jak se jich zbavit? No přece strašením! Komedie byla natočena roku 1988 a za masky dostala Oscara.

Když Victorovi zemře milovaný pes Sparky, rozhodne se ho oživit stůj co stůj. Jenže zahrávat si se světem mrtvých se vůbec nemusí vyplatit. Animovaný snímek měl premiéru roku 2012.

Upír Barnabáš Collins se po dvou stech letech strávených v rakvi vrací do svého domu, kde žijí jeho příbuzní. Čarodějka Angelique, která ho v upíra proměnila, zabila mu rodiče i lásku a zatloukla ho do rakve, na něj ale očividně ještě nezapomněla. V tomto snímku Burton roku 2012 představil plejádu svých oblíbených herců - Johnnyho Deppa, Michelle Pfeifferovou, Helenu Bonham Carterovou a Evu Greenovou.

Jak by to vypadalo, kdyby lidi byli otroky zvířat? To zjistíte v dobrodružném sci-fi Planeta opic, které bylo natočeno roku 2001 podle knihy Pierrea Boulleho. V hlavních rolích se představili Mark Wahlberg, Tim Roth a Helena Bonham Carterová.