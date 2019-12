10 tipů na filmy od Disneyho, mistra animovaných pohádek

1. Peter Pan

Wendy a její bratři se s Petrem Panem dostanou do kouzelné Země Nezemě, kde poznají kapitána Hooka i vílu Zvonilku a zjistí, že nic není nemožné. Kouzelný animovaný muzikál roku 1953 natočili Hamilton Luske, Wilfred Jackson a Clyde Geronimi.

2. Ledové království

Princezna Anna se vydává hledat sestru Elsu, která začarovala království do věčné zimy. Pomáhají jí horal Kristoff a jeho sob Sven. Po cestě je čeká několik nebezpečných překážek. Animovaný muzikál natočený roku 2013 podle pohádky Hanse Christiana Andersena se stal trhákem a má i pokračování. Režie se ujali Chris Buck a Jennifer Leeová.

3. 101 dalmatinů

Když se mají dva psi rádi, můžou z toho vzniknout štěňata. Ale že by se jich narodilo 99? Ve světě Walta Disneyho je to možné. Po psech touží zlá Cruella, která si z jejich kožíšků chce nechat ušít kabát. Pošle pro ně zloděje, ale ti jsou naštěstí dost neschopní. Rodinný film byl natočen roku 1961 režiséry Hamiltonem Luskem, Wolfgangem Reithermanem a Clydem Geronimim. Příběh se dočkal ještě několika dalších zpracování.

4. Bambi

Hlavními hrdiny jsou koloušek Bambi, jeho rodiče, králík Dupík a laňka Fili. Příběh popisuje dva roky v životech lesních zvířat. Disneyho snad největší klasiku natočil roku 1942 David Hand podle knihy Felixe Saltena.

5. Popelka

Popelka je snad nejtypičtější pohádkou, která popisuje příběh o tom, jak chudá dívka získá lásku bohatého prince. Popelka má těžký život. Zlá macecha a její dvě dcery ji doma pěkně prohánějí, chudák holka po nich musí pořád uklízet. Když král pořádá bál, aby našel nevěstu pro svého syna, všechny chtějí jít na ples, ale zlé ženy to Popelce překazí. Naštěstí jí pomůže hodná víla. Princ se do Popelky na plese skutečně zamiluje, ale dívka musí odejít, protože se o půlnoci zruší kouzla, díky kterým má krásné šaty a honosný kočár. Jak před princem, který ji nechce pustit, utíká, zakopne a ztratí skleněný střevíček. S ním pak princ objíždí zem a hledá dívku, které by padl. Žádná taková není, protože je bota moc malá. Princ už propadá panice, ale nakonec přece jen objeví Popelku. Té botka padne a je jasné, že je to jeho vyvolená z bálu. Pohádka končí svatbou. Režiséři Hamilton Luske, Wilfred Jackson a Clyde Geronimi příběh podle knihy Charlese Perraulta natočili roku 1950.

6. Malá mořská víla

Mořská víla Ariel zachrání prince Erika, když ztroskotá v moři, a zamiluje se do něj. Její otec, vládce moří Poseidon, jí vztah absolutně neschvaluje, a tak Ariel vyhledá pomoc čarodějnice. Ta ji promění v člověka, ale vezme jí hlas a Ariel má jen tři dny na to, aby ji Erik z lásky políbil, jinak její duše bude navěky patřit zlé čarodějnici. Jenže jak to zařídit, když nemůže mluvit? Příběh na rozdíl od stejnojmenné předlohy od Hanse Christiana Andersena končí šťastně. Film roku 1989 režírovali John Musker a Ron Clements.

7. Pocahonthas

Britové dobývají Ameriku, přičemž vedou boje o zlato a půdu s indiány. Námořní kapitán Jonh Smith se seznámí s místní Pocahonthas, která mu ukáže krásy přírody. Vzkvétá mezi nimi láska, ale jak obstojí, když jsou každý z jiného světa? Režie se roku 1995 ujali Mike Gabriel a Eric Goldberg.

8. Kráska a zvíře

Namyšleného prince proměnila čarodějnice ve zvíře. Kletbu může zvrátit láska. Najde se někdo, kdo se do něj zamiluje, i když z jeho podoby jde strach? Kráska a zvíře byl první kreslený snímek nominovaný na Oscara za nejlepší film. Zlaté sošky nakonec získal ale jen za nejlepší píseň (Alan Menken, Howard Ashman - Kráska a zvíře) a hudbu. Pohádku zrežírovali Gary Trousdale a Kirk Wise v roce 1991.

9. Legenda o Mulan

Mulan není typická dívka. Měla by se dobře vdát, ale to je to poslední, co ji zajímá. Když do vesnice, ve které žije, přijde čínská armáda, protože jeden muž z každé rodiny musí narukovat do války s Huny, ostříhá si vlasy a zachrání tak svého starého otce před jistou smrtí tím, že jde bojovat místo něj. Jak zvládne střet s krvelačnými válečníky a život mezi vojáky? Naštěstí jí pomáhají duchové dávných předků a rodinný drak. Film o ženské emancipaci roku 1998 natočili Barry Cook a Tony Bancroft.

10. Medvídek Pú: Nejlepší dobrodružství

Příběhy plné písniček o roztomilém medvídkovi Pú, který nade vše miluje med, a jeho přátelích - bláznivém Tygrovi, rozumné Sově, cholerickém Králíkovi, klokánkovi Roovi, Kryštůfkovi Robinovi, bázlivém Prasátku a melancholickém oslíkovi Ijáčkovi roku 1977 natočili John Lounsbery a Wolfgang Reitherman. Předlohou jim byla kniha Alana Alexandera Milneho.