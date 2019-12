10 sci-fi filmů, které jsou kultovní a měli byste je vidět

1. Matrix

Svět není takový, jaký vám doteď všichni tvrdili, že je. Žijeme v alternativní realitě. Ve skutečnosti jsme napojeni na zdroje a naše životy řídí stroje. Neo je vyvolený, který má lidi osvobodit. První díl dnes už kultovní trilogie byl natočen roku 1999. Scénáře a režie se ujaly sestry (v době natáčení bratři) Wachowské. V hlavních rolích se představili Keanu Reeves, Laurence Fishburne a Carrie-Anne Mossová. Film získal čtyři Oscary, a to za zvuk, vizuální efekty, střih zvuku a střih.

2. Vetřelci

James Cameron roku 1986 napsal scénář k filmu Vetřelci a následně ho i zrežíroval. Ripleyová opět bojuje s děsivým monstrem z vesmíru. Tentokrát není jediný, ale ani důstojnice už na boj není sama. Sci-fi dostalo Oscara za nejlepší vizuální efekty a střih zvuku.

3. Počátek

Tento film napsal a režíroval opět jediný člověk, tentokrát však Christopher Nolan. Hudbu k snímku z roku 2010 složil jedinečný Hans Zimmer. V hlavní roli se objevuje Leonardo Dicaprio, který krade ostatním lidem tajemství z podvědomí během toho, když spí. Kvůli práci přišel o všechno, ale díky náročné zakázce se může vše změnit. To by ale se svým týmem musel zvládnout zvrátit to, co se už stalo. Snímek získal osm nominací na Oscara, čtyři z nich proměnil, a sice za zvuk, kameru, vizuální efekty a střih zvuku.

4. Návrat do budoucnosti

Legendární sci-fi komedii natočil v roce 1985 režisér Robert Zemeckis. V hlavních rolích se představili Michael J. Fox a Christopher Lloyd. Šílený vědec dr. Emmett Brown sestrojil stroj času a mladík Marty McFly jím omylem odcestuje do minulosti. Tam potká doktora Browna, který se mu snaží pomoci dostat se zpět do současnosti. Důležité hlavně je, aby Marty nezměnil dějiny, což by mohlo mít hrůzné následky. Snímek získal Oscara za nejlepší střih zvuku a byla natočena dvě pokračování.

5. Terminátor

Arnold Schwarzenegger a James Cameron, dvojice zaručující kvalitu. Cameron roku 1984 natočil dnes už kultovní sci-fi s Arniem v hlavní roli, ve kterém se vracíme z roku 2029 do současnosti, do které je poslán zabijácký stroj, který má zlikvidovat Sarah Connorovou dřív, než porodí syna, který se má stát vůdcem lidí ve válce proti strojům. Lidé žijící v roce 2029 poslali taky svého zástupce, který má Sarah ochránit. Terminátor má několik pokračování včetně seriálu.

6. 12 opic

Bruce Willis a Brad Pitt v roce 1995 pod taktovkou režiséra Terryho Gilliama natočili sci-fi příběh o světě v roce 2025. Kvůli nebezpečnému viru zemřelo na konci dvacátého století pět miliard lidí a ti, co zbyli, se schovávají pod zemí. Do minulosti jsou proti své vůli vysíláni vězni, aby pro vědce zjistili původ katastrofy.

7. Predátor

Další snímek s Arnoldem Schwarzeneggerem v hlavní roli. Roku 1987 Predátora natočil režisér John McTiernan. Ve filmu bojuje americká armáda proti mimozemšťanovi, který disponuje řadou technicky dokonalých zbraní a kterého žene touha lovit. Predátor se objevil i v jiných filmech, například ve snímcích Vetřelci vs. Predátor nebo Predátor: Evoluce.

8. Vynález zkázy

I v Česku vzniklo pár sci-fi filmů. Mezi nimi vyniká snímek režiséra Karla Zemana z roku 1958 natočený podle knihy Julese Vernea, scénář napsal František Hrubín. Geniální vynálezce profesor Roch je unesen zlým hrabětem Artigasem, který po něm chce dokončit objev látky, která může zničit svět. Vědce se pokouší osvobodit jeho asistent, kterému se nakonec podaří vyslat vzkaz lidstvu, které zkáze zamezí.

9. Jurský park

Velkolepý snímek o dinosaurech natočil v roce 1993 režisér Steven Spielberg. Ve filmu hráli například Sam Neill, Laura Dernová, Jeff Goldblum nebo Richard Attenborough. Poté, co jsou nalezeny miliony let staré vzorky DNA, se vědcům podaří na opuštěném ostrově vytvořit park plný druhohorních ještěrů. Jenže jeden ze zaměstnanců ukradne embrya dinosaurů a aby mohl rychle uniknout, vypne bezpečnostní systém a dinosauři se tak dostanou do volné přírody. Film získal Oscara za zvuk, vizuální efekty a střih zvuku.

10. Pane, vy jste vdova!