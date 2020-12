Umělci už zkoušejí rychlotesty, aby se dalo chodit na koncerty

Iniciativu podporují hudebníci Daniel Landa a Janek Ledecký. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) Právu potvrdil, že se možností rychlotestů před akcí také zabývá.

Test se vstupenkou

„Minulou sobotu byla první zkouška v terénu, konkrétně na natáčení silvestrovského dílu Partičky. Všichni účinkující měli naštěstí testy negativní. Dvě stovky členů diváckého komparzu, kteří si objednali testování na portálu, měli rezervovány odběry od 11 do 14 hodin,“ napsal na Facebooku Ledecký.

„Ze dvou set testovaných bylo pět pozitivních. Všichni ostatní si užili báječné představení,“ dodal.

Vše by mělo fungovat tak, že si účastník akce koupí vstupenku a s ní obdrží unikátní kód pro objednání testu. Vloží ho na web, vygeneruje si žádost o test a zvolí z nabízeních termínů. Žádost vytiskne a vezme s sebou. K provedení testu bude potřeba přijít na místo akce minimálně pět minut před objednaným termínem.

Pozitivním vrátí vstupné

U vstupu budou podle představ iniciativy vybudovány speciální koridory s elektronickým pořadníkem. Test se v mobilní laboratoři vyhodnotí nejpozději hodinu před zahájením akce. Výsledek sdělí z testovacího centra. Bude-li pozitivní, organizátor akce peníze za vstupenku vrátí a upozorní na nutnost kontaktovat lékaře a hygienu.

Cenu testu pořadatelé plánují zahrnout do ceny vstupenky, nebo ponesou náklady v plné výši. Podle iniciátorů služba umožní zúčastnit se více akcí s jedním testem, pokud se dotyčný vejde do časového limitu.

Největší potíž? Papírování

Je tu ale problém. „Rychlostest na koronavirus je sice hotov za dvanáct minut, papírování s každým pacientem je ale tolik, že celé vyšetření zabere dvojnásobek času. Administrativa je největší potíž, s níž by se potýkali pořadatelé akcí, pokud by měli testovat účastníky,“ řekl Právu ředitel brněnského sdružení Podané ruce Jindřich Vobořil. Na jeho popud se začalo s rychlým testováním v Česku, to už chrání stovky důchodců v domovech seniorů v Brně.

„Výtěr z nosu trvá pár vteřin. Pak stačí počkat dvanáct minut a víme výsledek. Jenže poté následuje vyplnění podrobného dotazníku,“ uvedl Vobořil.

Pokud by se nějaký hudebník rozhodl udělat klubový koncert pro zhruba 300 lidí a bylo by nutné otestovat všechny, potřeboval by na to tým čtyř laborantů pět hodin. „Čas je možné zkrátit na polovinu, pokud ubude byrokracie,“ uvedl Vobořil.

Ministr mluví o jaru

Jako eventualitu vnímá rychlotesty na koncertech ministr kultury Lubomír Zaorálek.