Sudetský tulák. Ústecký rodák dělal film s Beatles i obálku Pána prstenů

Heinz Edelmann se narodil roku 1934 v Ústí nad Labem, které byste tehdy na mapách našli spíše pod názvem Aussig an der Elbe. Jako dítě z česko-německé rodiny byl po válce s rodinou odsunut do Německa a tam studoval na umělecké akademii v Düssedorfu.

Později vzpomínal, že ho v dětství ovlivnily reklamy, které vídával v Ústí: „Městu dominovaly dvě chemické továrny. Můj strýc v jedné z nich pracoval (u Schichta). Měli moderní reklamu. Dlouhou dobu jsem si myslel, že to byly nejskvělejší věci, které jsem kdy viděl.“

Here's a picture of Yellow Submarine artist Heinz Edelmann with a chihuahua pic.twitter.com/jRMi0cu72d

„S ideami květinových dětí jsem byl seznámen až po mém příjezdu do Londýna díky jednomu chlapci z kanceláře. K nám do Německa dorazili hippies až o pět let později,“ uvedl v publikaci Electrical Banana.