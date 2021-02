Sudetský tulák. Za tajemstvím 500 let starého dolu v Krušných horách

Do dolu Mauritius musí návštěvník sestoupit po točitých kovových schodech. Pro nemocné, oslabené či klaustrofobií trpící osoby to skutečně není nejvhodnější a pokud vám průvodce tvrdí, že potřebujete holínky a pláštěnku, věřte, že je skutečně potřebujete.

Třicetiletá válka mu ublížila stejně jako všem dolům. V Krušných Horách žili téměř samí luteráni a po vítězství katolíků přišla násilná rekatolizace. Tehdy byla víra pro horníky tak důležitá, že mnozí opustili Čechy a prchli do nedalekého Saska. Jiní zřejmě po dlouhých sporech konvertovali. Až v roce 1677, desítky let po bitvě na Bílé hoře, kroniky zmiňují, že tamní horníci byli konečně obráceni na katolickou víru a prázdné domy po těch, co odešli, zabydlují noví.

Později přešel pod britskou firmu Philibrick and Onnomay z Londýna. Důl vybavila nejmodernějšími stroji z Anglie a opět se pokusili o těžbu. Do hloubky 146 metrů například umístili parní stroj k odvodnění dolů a v letech 1879 až 1886 se jim podařilo vytěžit asi 9200 tun rudniny, obsah cínovce ale nebyl vždy nejvyšší. Pak práci pozastavili, protože se nevyplácela. Po posledním pokusu (1890) pak Angličané těžbu zcela zastavili a Krušné hory opustili.

Abertamští se se svým Gewerkschaft für Zinnerzbergbau znovu pokouší prokopat k rudě v místě křížení žil Mauritius a Zinngrübner, ale neúspěšně. V třicátých letech důl koupila firma British & Continental Mining Corp., ale brzy nastoupil Hitler a obsadil celé Sudety. Němci se za války pokoušeli znovu nalézt rudu, šli hodně do hloubky v oblasti štol Blasius a Festenberg. Prohlouben byl i samotný Mauritius.

V roce 1944 to však definitivně vzdali. Konstatovali, že našli jen minimální zásoby, přičemž vyhlídka do budoucna je velmi nejistá a vyžadovalo by to další nákladné zdlouhavé průzkumy. Naposledy se o průzkum Mauritia pokusili v 50. letech. Nějakou rudu našli, ale na obnovení dolů to nestačilo.