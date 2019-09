Sudetský tulák: Zámek Jezeří se málem zřítil do uhelných dolů

Na místě zámku kdysi stával hrad Eisenberg, o němž mnoho nevíme. Písemně byl doložen ve 14. století, kdy tam vládli pánové ze Rvenic. Samotný název opět připomíná, že Krušné hory byly bohaté na kovy (Eisen = železo). Majitelé se na hradě často střídali, jistý rytíř Kunz z Kaufunku zde vládl v 15. století a bojoval proti kurfiřtu Fridrichu Saskému, kterému unesl syny. Chtěl uvěznit prince Arnošta na Jezeří, ale byl v Sasku dopaden a roku 1455 popraven. Jiří z Poděbrad mezitím nelenil a Jezeří ovládl, přičemž ještě dobyl nedaleké město Most.

Tak se Jezeří dostává do rukou Lobkowiczů. Byl to pěkný majetek, k zámku patřily i pivovar, pět vesnic, poplužní dvory (panský dvůr se zemědělskými pozemky) a ovocný sad, nicméně zámek byl po roce 1620 zničen vojsky táhnoucích Evropou sem a tam. V roce 1646 navíc úplně vyhořel.

Do velkolepé stavební činnosti se pustil Ferdinand Vilém z Lobkowicz koncem 17. století. Jenže za panství jeho bratra Oldřicha Felixe zámek zase vyhořel. Po jeho smrti Jezeří přešlo na Karla Adama, zastupovaného jeho otcem Jiřím Kristiánem z Lobkowicz, a ten prodal Jezeří Ferdinandu Filipovi Josefovi, knížeti z Lobkowicz na Roudnici.

Po válce se Jezeří vrátilo Lobkowiczům, jenže v roce 1949 si ho komunisté přivlastnili a jak už to chodilo, dostal se do spárů naší lidově-demokratické armády. Tehdy se tam zřejmě odehrávaly scény jako z filmu Černí baroni - jak říkal major Terazky „gulu sundať“ a „buržoazné stolíky“ naházet do kamen. Většina věcí byla rozkradena nebo zničena.