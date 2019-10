Joaquin Phoenix: Blýská se na Oscara?

Joaquin Phoenix byl zatím na Oscara nominovaný třikrát - za Gladiátora (2001), Walk The Line (2006) a Mistra (2013). Ani jednou však sošku nezískal. Ocení ho americká Akademie filmového umění a věd letos? Na to si budeme muset zatím počkat. Hodně lidí mu ale jistě sošku přeje, protože to, co předvedl v novém komiksovém filmu jako Joker, je fenomenální.