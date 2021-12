Česká televize zveřejnila sedm finalistů pro Eurovizi

Vítěz bude znám 16. prosince, informoval vedoucí projektu Kryštof Šámal.

O vítězi národního kola rozhodne porota spolu s hlasy fanoušků z České republiky a nově i ze zahraničí na oficiální hlasovací ESC aplikaci nebo na webu. Porota bude mít padesátiprocentní podíl na celkovém hlasování. Dalších 25 procent utvoří hlasy českých fanoušků a 25 procent hlasující ze zahraničí. Vítěz národního kola postoupí do jednoho ze dvou semifinále, která se uskuteční v Turíně 10. a 12. května příštího roku. Finále se bude konat 15. května.

O přízeň fanoušků za Česko usiluje zpěvačka Anabelle s písní Runnin‘ Out Of F* Time. Další zpěvačka Elis Mraz (Eliška Mrázová) si skladbu Imma Be napsala a produkovala sama. Třetí soutěžní skladba By Now je od hudebníků a skladatelů, kteří vystupují sólově i dohromady, v národním kole pod značkou Jordan Haj x Emma Smetana. O strachu zakořeněném v každém člověku zpívá Giudi, česká umělkyně žijící v Itálii, ve skladbě Jezinky.

Zpěvačka Elis Mraz Foto: Milan Malíček, Právo

Na fanoušky rockové muziky bude spoléhat čtyřčlenná kapela Skywalker soutěžící se skladbou Way Down. Hradecké trio The Valentines nabídne píseň Stay or Go. Poslední soutěžní skladba Lights off je od elektro popové kapely We Are Domi.

Vítězem mezinárodní písňové soutěže Eurovize se letos stala italská rocková skupina Maneskin. Českou republiku v nizozemském Rotterdamu zastupoval zpěvák a tanečník Benny Cristo (Ben Cristovao) s písničkou Kemama. Do finále nepostoupil.

Česká kapela Lake Malawi se probojovala do finále v Tel Avivu Foto: Ronen Zvulun, Reuters