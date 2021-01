Architekt Osamu Okamura: Město tvoří lidé, nikoli domy

K počinu mě inspirovala nedávná stáž v Chicagu. Oslovilo mě, že si tamní architektonická nadace jako jednu z priorit vytyčila osvětu mládeže. Doslova mi pak vyrazila dech komiksová učebnice urbanismu No Small Plans od Gabrielle Lyonové. Uvědomil jsem si, že podobná věc v Česku chybí.

Přeložit ale komiks, který je o Chicagu a plný amerických reálií, mi nedávalo smysl. Odvážil jsem se pustit do vlastní knihy. Ke spolupráci jsme přizvali skvělé ilustrátory Davida Böhma a Jiřího Frantu, kteří ji dále obohatili i o své vlastní zkušenosti s městy.

Nejde o jedno město, v modelu poznáte různá povědomá zákoutí. Všichni tři máme těžiště aktivit v Praze, což se otisklo třeba do obrazu připomínajícího pylony Nuselského mostu. Nechtěli jsme ale vytvořit pragocentrickou knížku.

Větší část života jsem prožil na sídlištích, během studií jsem žil pár let v rodinném domě a poslední zkušenosti mám i s bydlením v centru. Nyní bydlím ve skoro sto let starém činžáku v pražských Nuslích, který dáváme se sousedy postupně do pořádku.