Zloděj odnesl v Ostravě kolo přes parapet v osmém patře

Podezřelý muž má podle vyšetřovatelů na svědomí jedenáct vloupání v Ostravě a přilehlých obcích, kde lezl do rodinných domů, zahrad, garáží nebo sklepů.

Vnikal rovněž do zastřešených balkónů v panelových domech, navíc často v době, kdy byli obyvatelé bytů doma.

„Na ulici si měl v osmém patře panelového domu vyhlédnout jízdní kolo v prosklené lodžii. Poté, co vnikl do domu, na místě činu zjistil, že lodžie je zamčená. Nakonec vylezl z okna a po parapetu zhruba dva metry přelezl až do lodžie,” upřesnila Michalíková s tím, že pak vytlačil zasklení balkónu, odkud sebral horské kolo, se kterým se vracel stejnou cestou po parapetu.