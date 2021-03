Ženu na Plzeňsku viní ze zneužívání dítěte, chlapce měla nutit k sado-maso hrátkám

Státní zástupce spatřuje v jednání 26leté ženy z Plzeňska zločiny týrání a znásilnění. V obžalobě pro ni navrhuje šest let vězení .

Chlapec podle informovaného zdroje Práva prožil v přítomnosti obviněné ženy takové věci, které by zanechaly následky i na dospělém člověku.

„Když s ní byl o samotě, zavírala ho do kumbálu do doby, než se tam pokálel a pomočil. Pak ho nechala výkaly rukama uklízet. Jindy mu zase přelepovala oči lepicí páskou, přivazovala ho k posteli a do pusy mu strkala erotický roubík,“ popisoval zdroj drsné praktiky.