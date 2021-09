Za smrt hokejového fanouška dostal člen ochranky podmínku

Soud, který vynesl rozsudek před několika dny, nakonec po dlouhém zvažování a několika odročeních přistoupil k vyměření pětiletého podmíněného trestu. Kromě toho odsouzenému Davidu Slonkovi zakázal na pět let působit jako pořadatel při sportovních utkáních ani se nesmí nechat zaměstnat jako člen ochranky.

Ke konfliktu došlo v říjnu 2019 poté, co opilý 41letý fanoušek AZ Havířov přelezl do sektoru určeného pouze pro fanoušky hostujícího týmu. „Provokoval tam a byl opilý,“ popsal Slonka u soudu počátek incidentu s tím, že šlo o problémového fanouška, který už v minulosti vyvolával konflikty. „Tentokrát se sice jen díval na hokej, ale byl v sektoru, kde nemá co dělat. Vyzval jsem ho, aby se vrátil na své místo, ale začal být velmi vulgární,“ řekl obžalovaný u soudu.