Za otevřenou hospodu padnou i milionové sankce

„Vláda Andreje Babiše na jednání v úterý 6. dubna 2021 schválila sérii mimořádných opatření, kterými ministerstvo zdravotnictví zavede protiepidemická opatření na základě pandemického zákona,“ hlásí web Úřadu vlády.

Trestat budou hygieny

To mimo jiné v důsledku znamená, že od pondělí stát, co se týče vymáhání opatření, znatelně přitvrdí. A nejvíce to mohou pocítit podnikatelé a firmy. Na ty totiž dosavadní krizový zákon nemyslel.

„Nově bude možné postihovat i právnické osoby. Kvůli ne úplně domyšlené novele krizového zákona v roce 2010 to z něj vypadlo. A vládnímu táboru se pak už nepodařilo přehlasovat senátní veto, aby se to do krizového zákona dopsalo. V praxi tak nebylo možné za porušení krizového zákona v nouzovém stavu dávat pokuty právnickým osobám, ale v pandemickém zákoně už ty pokuty jsou,“ vysvětlil pro Právo ústavní právník Jan Wintr.

I proto některé hospody byly doposud na protest proti nařízením pro hosty otevřené, jelikož správní orgány mohly potrestat jen fyzickou osobu maximální částkou v řádech desetitisíců.

Avšak podle pandemického zákona už může na právnickou nebo podnikající fyzickou osobu v krajním případě dopadnout až třímilionová sankce. O další milion se pak může zvýšit, pokud se přestupku dopouští opakovaně. A zákon pamatuje i na situaci, kdy zaměstnavatel přikáže zaměstnanci opatření porušit. V takovém případě se pokuta pro zaměstnavatele může zvýšit až o čtvrtinu maximální sazby, na druhou stranu zaměstnanec za tento přestupek odpovědný nebude.

Přestupky budou projednávat hygienické stanice a některé z nich se budou evidovat v databázi. Stejně jako doposud budou moci porušení řešit na místě policisté a strážníci.

Že se postihování porušení protikoronavirových opatření s platností pandemického zákona usnadní, kvitoval ve čtvrtek ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Ten zákon počítá s rovným přístupem. To znamená, že se nebude opakovat to, že podle krizového zákona část těch, kteří opatření porušovali, bylo možné stíhat a postihovat, a část nikoliv,“ uvedl podle ČTK Hamáček.

Pandemický zákon přitvrzuje sankce rovněž pro fyzické osoby. Nejvyšší postih jednotlivce bude moci dosáhnout až jednoho milionu korun. V případě opakovaného porušování se zvyšuje až na dvojnásobek.

Vysoké pokuty mají patrně mít zejména odstrašující účinek. Jak s nimi naloží hygienické stanice, které je mají vymáhat, se ukáže v praxi. „Pokuty jsou poměrné vysoké, mně tedy přijdou až přehnané. Ale tady lze snad spoléhat na rozumnou praxi správních orgánů a na soudní kontrolu, která bude dbát, aby ukládané pokuty byly přiměřené,“ míní Wintr.

Prodražit by se mohlo také nenošení roušky, podle pandemického zákona až na 30 tisíc korun. To však prozatím spadá pouze do teoretické roviny. Nařízení o povinnosti mít zakryté dýchací cesty totiž resort zdravotnictví na rozdíl od omezení restaurací a dalších nepřepsal podle pandemického zákona, ale uplatňuje ho nadále podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

To znamená, že za roušku sice můžete dostat na místě pokutu od policisty či strážníka až deset tisíc korun, podmínkou však je souhlas pachatele. Jinak jde případ do správního řízení a vyřeší ho hygienická stanice.

Naopak určité zmírnění obsahuje pandemický zákon ohledně sazeb u trestných činů. Zatímco během nouzového stavu se automaticky zvyšovaly sazby například za krádeže, v době pandemické pohotovosti už soudy mají přihlížet, jestli se trestný čin týkal přímo epidemie.