Za brutální vraždu novorozeněte dostala mladá matka 16 let

Sotva zletilá dívka porodila dceru doma, v jenom z bytů obytného domu v menší obci na Jičínsku. „Poté, co poškozenou spontánně porodila na WC, uchopila ji za dolní končetiny a minimálně jednou s ní udeřila o podlahu. Poškozená i nadále jevila známky života, tak ji poté, co napustila plastovou vaničku vodou, topila položenou do vody obličejem ke dnu vaničky. To trvalo dvě až tři minuty,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně Lenka Faltusová.