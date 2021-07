V Česku se objevil pervitin mexických kartelů

V ČR se poprvé objevil pervitin, který nepochází od domácích výrobců, ale přivezly ho do země mexické drogové kartely. Do zahraničí se přesouvá také výroba této typicky české drogy. Důvodem je to, že v Evropě po pervitinu roste poptávka. Česko dlouhodobě patří na první místo v počtu varen pervitinu.