Ústavní soud potvrdil devět let za brutální útok na mladíka v Brně

Napadení se odehrálo v únoru 2019, podle verdiktu si muži ve věku 19 až 24 let čin dopředu naplánovali, rozdělili si role a vytipovali místo. Obětí byl mladý Vietnamec. Mladíci ho podle obžaloby vylákali z domu v Žabovřeskách pod záminkou obchodu s tabákem do vodních dýmek. Surově jej napadli baseballovou pálkou, útočili i na hlavu. Poté ho naložili do auta a odvezli do lesa u Bílovic nad Svitavou. Tam jej opět napadli, zdrogovali a nakonec ponechali osudu a odjeli i se 140 000 korunami.