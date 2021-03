ÚS se ve sporu rodičů o dítě zastal italského otce

Do hry nyní vstoupil Ústavní soud (ÚS) a vyhověl stížnosti otce s tím, že je potřeba situaci definitivně vyjasnit, neboť pro podobné případy platí evropské úmluvy, s nimiž si brněnské soudy svěřivší dítě do péče matky nedělaly těžkou hlavu. Chlapec navíc trpí vážným onemocněním ledvin a poslední, co potřebuje, je nejistota ohledně svého osudu.