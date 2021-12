Trojice z Olomoucka chtěla investovat do měn i zlata, podvodníci je okradli o statisíce

„Muž uvedl, že se před pár měsíci na internetu zaregistroval do programu k investování do kryptoměn. Na počátku listopadu jej telefonicky kontaktoval neznámý volající s informací, že oznamovatel má na svém investičním účtu již 14 tisíc dolarů. Zároveň mu nabídl pomoc s výběrem této částky a instruoval jej, jak má postupovat,“ uvedl mluvčí.

Muž si podle něj do počítače stáhl program pro vzdálený přístup k počítači, přihlásil se do internetového bankovnictví a očekával zaslání dolarů. Místo toho mu neznámý pachatel během pěti dní v průběhu druhé poloviny prosince z účtu odčerpal na různé bankovní účty přes jeden milion korun.

Na policisty se obrátila i 42letá žena z okolí Olomouce, která přišla o své finanční prostředky obdobným způsobem. I jí neznámý pachatel v září slíbil výhodné zhodnocení peněz, a to investováním do kryptoměny.

„Žena také postupovala podle pokynů volajícího, který jí pomohl s instalací programu pro vzdálený přístup do počítače. Podvodník z ženy postupně vylákal téměř 140 000 korun. Ani ona se slibovaného zisku nedočkala a pachatel s ní přestal komunikovat,“ konstatoval Hejtman.

Vidina slibné investice se podle něj rozplynula i u 39letého muže z Olomouce. Toho neznámý pachatel přesvědčil k investování do zlata, eura a dolaru. Muž postupně od dubna do října odeslal ze svého účtu přes 900 tisíc korun.

Ve všech případech podle něj policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za který pachateli hrozí trest odnětí svobody až na pět let nebo peněžitý trest. V případě podvedeného muže z okolí Litovle, hrozí pachateli vzhledem k vyšší škodě až osm let vězení.

Hejtman v této souvislosti apeloval na občany, pokud se rozhodnou investovat finanční prostředky do různých komodit, aby se o rady obraceli na renomované a důvěryhodné finanční instituce. Velice ostražití by měli být před lákavými reklamami neznámých společností slibujících rychle rostoucí zisky, převážně investováním do kybernetických měn.