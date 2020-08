Tříletou dceru rdousila kabelem a ubodala nůžkami. Po pervitinu na mě sáhl satan, řekla

Tragédie se stala loni 14. srpna v jednom z přerovských bytů. Dítě podle obžaloby žena bila, rdousila i bodala po předchozím požití pervitinu. Zasypala ho mimo jiné údery pěstí, mlátila ho také tupým předmětem do obličeje a hlavy, škrtila elektrickým kabelem a nejméně šestnáctkrát ho bodla nůžkami do krku.

Matka Alena G. u soudu využila svého práva a odmítla vypovídat. K případu promluvila jen jednou v přípravném řízení před policií. Tehdy přiznala, že je uživatelkou drog. Ze závislosti na nich se ale nikdy neléčila. Brala je prý od patnácti do 20 let. Znovu se k nim „vrátila“ půl roku před hrůznou událostí, po rozchodu s bývalým partnerem.

V inkriminovaný den byl u ní na návštěvě známý, dcera už spala. „Nejprve jsme si jen povídali. Později jsme si dali pervitin, nitrožilně. Chtěli jsme přejít na sex, ale protože nám to nešlo, tak jsme si znovu jen povídali. Nad ránem mi dal další dávku pervitinu. Sobě ne,“ tvrdila žena s tím, že poté začala pociťovat zvláštní stavy.

„Byla jsem mimo, dostala strach. On mezitím odešel, aniž bych si toho všimla. Pak na mě sáhla nějaká ruka, chlupatá. Myslela jsem, že to byl satan. Pak už si nic nepamatuji. Malou jsem nade vše milovala, dělala jsem vše proto, aby se měla dobře. Lituji toho, co jsem udělala. Postrádám teď smysl života. Strašně mi chybí. Kdyby nebylo léků, které momentálně beru, spáchala bych sebevraždu,“ uvedla dříve obžalovaná.