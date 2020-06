Třiasedmdesátiletá žena na Hradecku pokousala do krve manžela

„Oznámil, že byl minulý týden napaden svojí 73letou manželkou. Žena ho prý po slovní rozepři fyzicky napadla tak, že ho mlátila a několikrát kousla do obou rukou,” informovala ve čtvrtek mluvčí policie Iva Kormošová.

Seniora v obchodě zbili, nevypadal starší 65 let. Policie obvinila tři lidi

Seniora v obchodě zbili, nevypadal starší 65 let. Policie obvinila tři lidi Krimi

Policisté případ vyhodnotili jako přestupek proti občanskému soužití a předali ho do správního řízení.

„V přestupkové rovině nedisponujeme tak podrobnými statistikami, ale například když se jedná o trestný čin úmyslné ublížení na zdraví, tak jsme za loňský rok v celém Královéhradeckém kraji neřešili v kategorii nad 60 let žádnou ženu, pouze tři muže a letos zatím nad 60 let nikoho. V pozici obviněných převládají muži, a to ve věku 20 až 29 let,” dodala Kormošová.