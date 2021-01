Svědek v kauze Stoka: Do firmy přicházely podklady, ven pak šly peníze

„Všechny zakázky jsem řešil s panem Smolkou, podklady a pokyny jsem dostával od něj. Podklady pro zakázky nosil do firmy pan Pavel Ovčarčin, později si to pan Smolka domlouval s Petrem Liškutinem. Část peněz se pak musela odvádět při podpisu smlouvy a zbytek po realizaci. Komu se měly peníze dávat, to ale nevím,“ přiznal svědek.