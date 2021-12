Srážka vlaků u Tlumačova na Zlínsku: Chyboval dozorce výhybek

Nehoda na dvoukolejné trati 330 spojující Přerov s Břeclaví stala 5. února okolo 1:30. Projíždějící nákladní vlak mezi Tlumačovem a Otrokovicemi narazil do zadní části stojícího nákladního vlaku, jehož dva párové vozy následně vykolejily.

Podle vyšetřovací zprávy Drážní inspekce dozorce výhybek nesledoval v souvislosti s příjezdem prvního vlaku postavení vlakové cesty a její volnost a nepřesvědčil se, že vlak dorazil do stanice Otrokovice celý.

Přesto informaci o vjezdu celého vlaku do stanice Otrokovice telefonicky potvrdil výpravčí. Sdělil jí tedy nepravdivou informaci, protože vlak stále stál na trati u vjezdu před stanicí Otrokovice. Výpravčí to však nevěděla a splnila všechny podmínky pro nahlášení uvolnění traťového oddílu mezi stanicemi Tlumačov a Otrokovice zadní dopravně, tedy dispečerovi v Přerově. Následně do stojícího vlaku narazil přijíždějící nákladní vlak.