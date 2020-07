Soud zrušil varnsdorfské rozhodnutí o měření radary

Měření rychlosti ve Varnsdorfu loni rozdělilo veřejnost. Zatímco jedni si pochvalovali, že se zklidnila doprava na hlavním tahu na Německo v části Studánka, další poukazovali, že takto provádět měření není možné. Měření začala prošetřovat loni policie, na konci roku pak obvinila pět lidí včetně tehdejšího starosty za ANO Stanislava Horáčka. Ten zhruba dva měsíce předtím Právu řekl, že město do té doby vybralo na pokutách zhruba 90 milionů korun, z toho asi 37 milionů korun platilo firmě náklady. Po obvinění kvůli radarům město smlouvu loni v prosinci zrušilo a měřit se ve Varnsdorfu přestalo.

Policie už dříve uvedla, že firma WST neoprávněně získala 23,4 milionu korun z provozu radarů. Podle soudkyně není vyloučeno, že bude město muset vracet peníze za pokuty. „Ale to nebylo předmětem dnešního jednání,“ doplnila.

S žádostí o prošetření radarového měření se na policii v minulosti obrátila zastupitelka Lenka Lanková (Republika pro Varnsdorf). „Měla jsem pocit, že smlouvy, které byly podepsané městem a firmou Water Solar Technology, byly nezákonné. S rozhodnutím soudu jsem maximálně spokojená, v tu chvíli mi to vlilo slzy do očí, protože to jsou skoro dva roky práce,“ řekla po skončení soudního jednání Lanková. „Věřím, že trestní soud, který bude pokračovat možná na podzim, toto zohlední,“ doplnila.