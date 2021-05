Sestřička okrádala důchodce v domě seniorů

„Občas se to stane, že si babička vzpomene na nějaký prsten či náramek, ke kterému má citový vztah a je celá nervózní, že ho nemůže zrovna najít. Než se vše ověří, zda ho třeba nedala příbuzným, vlastně se nic neděje. Případy se ale opakovaly, ztracených šperků přibývalo, a tak se vedení domu v tichosti obrátilo na českobudějovické kriminalisty,“ popisoval začátek případu Matzer.

Upozornil, že důchodcům se neztrácely jen šperky, ale dva muži se také nemohli dopočítat hotovosti v peněženkách. Kriminalisté začali vytipovávat možného zloděje mezi zaměstnanci a návštěvami. Zaměřili se i na novou sestřičku, která do domova donášela léky.

„Policisté ji vysledovali až do zlatnictví, kupodivu nenakupovala, ale prodávala staré poškozené šperky jako zlomkové zlato. No, a to spadla klec. Z hovorné sestřičky anděla se vyklubala zákeřná straka. Minimálně v deseti případech prohledala pokoje a skříně staříčků, hledala krabičky, šperkovnice, kožené pytlíčky a odnesla si vždy jeden či dva kousky zlatých šperků, chtěla být totiž nenápadná,“ upozornil na praktiky ženy Matzner.