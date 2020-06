S vodáckou sezónou začala i ta zlodějská, varuje policie návštěvníky kempů

„Šli jsme se k večeru projít s manželkou a dětmi k řece a stan jsme uzavřeli. Byli jsme pryč asi půl hodiny. Když jsme se vrátili, stan byl otevřený a zmizel mobilní telefon, tablet i digitální čtečka knih. Peněženku s doklady, platební kartou i penězi jsme měli naštěstí s sebou,“ popsal nepříjemný zážitek z dovolené na vodě Jiří Král s tím, že do vodáckých kempů jezdí už více než dvacet let a nic podobného nezažil.

Plné vodácké kempy jsou podle jihočeských policistů doslova magnetem pro zloděje. Každoročně řeší desítky případů, kdy vodáci přijdou o věci za desetitisíce korun. A letos, kdy většině lidí překazil dovolenou v zahraničí koronavirus, se dá očekávat, že jihočeské vodácké kempy budou praskat ve švech. A to samozřejmě zloději vítají.

„Pachatelům krádeží v kempech ale mnohdy bohužel nahrávají samotní táborníci. Chatky i stany, ve kterých jsou ubytováni, často nechávají přes noc odemčené. Zloději pak mají usnadněnou práci, potichu a nenápadně vejdou a vezmou vše, co vidí,“ řekla českokrumlovská policejní preventistka Lenka Pokorná s tím, že o uplynulém víkendu řešili policisté další krádež. Z neuzamčené chaty v kempu u Vyššího Brodu sebral zloděj peněženku s penězi a tři mobilní telefony. Majitel věcí přišel o šest tisíc korun.

Policisté důrazně apelují na vodáky, aby si své věci hlídali. Na vodu by určitě neměli vozit žádné cennosti. Chatky by měli vždy při odchodu zamykat. Pokud spí lidé ve stanech a vzdálí se, vždy by měli požádat někoho ze sousedů, aby jim na stan dohlédl.