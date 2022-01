Policisté muže vykázali z domu. Soud je podržel

„Po mnohaletém partnerském vztahu mi byla nevěrná s jiným mužem, se kterým nejspíš plánuje společné soužití v domě. Když se se mnou rozešla, požádal jsem ji o finanční vyrovnání, zejména šlo o moje investice do domu a do společného soužití. Jako reakce přišlo její oznámení na polici o mém údajném sexuálním útoku,“ tvrdil muž.

Přiznal, že tu noc za ženou skutečně do ložnice přišel, ale jakékoliv protiprávní jednání popřel. „Jen jsem nadzvedl peřinu a chtěl jí popřát dobrou noc,“ uvedl, proč byl u postele. Dodal, že v té době už spolu nežili jako partneři a žena ho požádala o to, aby se z domu odstěhoval.

Soud v úvodu rozsudku upozornil na to, že policejní vykázání ze společného obydlí je citelným zásahem do soukromého a rodinného života vykázané osoby a může být i snadno zneužitelné ze strany domněle ohrožené osoby.

„Pokud by policisté zůstali nečinní, mohl by násilník získat dojem, že budou i napříště věřit jemu, nikoli osobě ohrožené. Tím roste riziko, že bude útok opakovat, a to případně i s vyšší intenzitou jako odplatu za to, že ohrožená osoba předchozí násilné jednání hlásila policii,“ píše se v odůvodnění rozsudku.